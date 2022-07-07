寶貝友公司(7623)將於7月15日辦理創櫃板登錄前籌資；摩境公司(7622)將7月18日辦理創櫃板登錄前籌資。

由推薦單位台北市政府經濟發展局出具創新創意意見書之寶貝友公司(以下簡稱寶貝友公司；產業類別：其他)，其嬰幼兒服飾品牌baby baby cool(bbc)以經歐盟認證(Global Organic Textile Standard)100%之天然無毒有機棉，運用時尚立體剪裁，結合仿異材質拼接打造兼顧時尚與安全之嬰幼兒服飾。

寶貝友公司將自111年7月8日起揭示其籌資資訊，7月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

由推薦單位國立陽明交通大學出具創新創意意見書之摩境網路科技公司(以下簡稱摩境公司；產業類別：文化創意）係以一條龍經營模式，提供消費者訂房服務、訂單管理、房務管理以及民宿設計、託管、營運等精緻旅宿服務，並創設文創輕旅品牌「DoMo民泊」於日本經營連鎖民宿業務。摩境公司針對旅客需要提供更多元的加值服務，創造旅客更高的旅遊意願及住宿選擇。

摩境公司將自111年7月11日起揭示其籌資資訊，7月18日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。