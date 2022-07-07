保瑞(6472)配息3.5元，今日除息，開盤參考價為242.5元，下半年營運動能充沛，今日以247元開出，一開盤即完成填息，最高曾衝至251元，不過，隨著生醫族群賣壓重，尾盤股價壓回平盤下方，收在238元，下跌1.86%。

保瑞在5月中旬拿下美國藥廠Evofem的主力產品Phexxi代工訂單，第4季可望貢獻業績；而6月中也宣告收購安成，安成首季營收高達22億，後續年度三季的穩定獲利，將可為保瑞挹注可觀的營收貢獻。另外，也併購伊甸生醫CDMO(委託開發與生產)事業在台資產，日前也已正式接廠，都將為保瑞營運增添新的動能。

保瑞近年來併購腳步未停，併購包括了美國Impax旗下益邦製藥，葛蘭素史克加拿大廠、伊甸生醫CDMO資產、安成藥業，從小分子到大分子；從細胞株開發、製程開發、分析方法開發、劑型設計到品質控制檢測服務等，為客戶生產臨床和商業量產藥物，完整建構出保瑞一條龍的CDMO業務。

保瑞在5月中拿下美國藥廠Evofem的主力產品Phexxi代工訂單，由加拿大廠負責生產，預計將會在第4季貢獻業績，法人預估單季貢獻營收約8~9000萬元，未來銷售市場可望持續擴張。