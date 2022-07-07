民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅論文爭議越演越烈，民眾黨桃園市長參選人賴香伶7日上節目大談看法，她以自身寫論文的經驗表示，論文的撰寫非常嚴謹，有寫過論文的人都很清楚，但林智堅卻不斷以這是國民黨、民眾黨的奧步來轉移焦點，她大嘆，被大眾檢驗就覺得是群起攻擊，實在太不成熟。

賴香伶表示，中華大學是新竹是許多政界、商界人士會選讀的學校，讀書求知是很好的心態，但若為求官名想用學位鍍金，這就要深刻檢討，或許林智堅在就讀期間因為公務繁忙，參與的方式有疏漏，但寫論文其實是1件非常嚴謹的事情。

賴香伶以自身舉例，在世新大學唸社發所碩士時，她在寫論文時極其緊張，尤其論文研究為3學分，幾乎每周都要跟指導教授討論，想不出題目就別想畢業，研究內容繁雜包括田野調查、口述記錄等，只要有經歷過寫論文的人都很清楚，每個人都自己是原創，因為論文代表自己、代表自己的專業，一般大學都是這樣，但怎麼到了林智堅就讀的學校，就好像很容易拿到論文學位？

賴香伶說，也許較多政商人士去唸的學位，在嚴謹度來說會較為簡略，她也相信林智堅論文案並非個案，但她在意的是是否有侵害到竹科管理局的智慧財產權，林智堅卻把整個事件導向政治抹黑，大眾要求中華大學啟動調查，但內部人士又與民進黨關係緊密，質疑真的能秉持公正的啟動調查嗎？

賴香伶指出，最令人覺得不可思議的是，台大是學術最高殿堂，竟和中華大學淪為同一層級，且作為林智堅台大的指導教授、現任國安局長陳明通，學生桃李滿天下，卻在事發後跳出來幫林智堅護航。

賴香伶感嘆，原本期待選舉是各方人馬在公平的狀況下競逐政見，但沒想到一開始就發生人格上的誠信問題、品格上的操守問題，林智堅在被檢視時仍聲稱這是國民黨、民眾黨的抹黑奧步，林智堅在新竹是五星市長，被大眾檢驗就覺得是群起攻擊，實在太不成熟，如果真的珍惜自己的政治前途，要記住選民的眼睛是雪亮的，會認為這樣不適合競逐政治高位。