新竹市長林智堅近期深陷論文抄襲風波，2008年中華大學科管所、2017年台大國發所的碩士論文，都遭指控有抄襲之嫌。行政院政務委員張景森今天在臉書表示，寫論文是學術研究訓練，台灣不應該再有「碩士班一定要寫論文」這種落伍迂腐的觀念了。針對電子論文是否公開，以及碩士專班論文是否取消，教育部次長蔡清華表示，會根據各界意見審慎研議。

張景森今天上午在臉書指出，寫論文是學術研究訓練，除非是準備進博士班，走學術研究，否則修完碩士課程就能畢業，「碩士班」不一定要寫論文，這些歐美大學的常識大家都了解，不知道為什麼台灣高教界還是一團混亂？我們不應該再有「碩士班一定要寫論文」這種落伍迂腐的觀念了！「教育部加油！各大學加油！」

對此，蔡清華今天出席行政院會後記者會回應，這部分有很多討論，論文形式有很多，在國外有些用工作報告或專案報告方實呈現，教育部教進行學術審議，會根據各界意見研議。

至於電子論文是否公開，蔡清華說，過去有畢業生因為論文涉及專利，選擇不開開論文，教育部會就學術倫理、規範，邀集相關單位學術審議，再來審慎研議。

蔡清華說，碩、博士論文依規定要提供到國家圖書館，電子論文也是，要不公開、理由是什麼、還有不公開的年限是多久，不能一直不限期公開，針對目前覺得不合理的部分，會進行研議。