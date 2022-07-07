搶中秋送禮與自食商機，台北W飯店今年攜手「裕珍馨」跨界合作，推出「REMIX馨．潮」月餅禮盒，特選裕珍馨流心月餅榛果可可花生及桂花香柚，每種口味各3顆；並研發兩款混搭調酒各10ml，伯爵茶風味榛果香甜酒及烏龍茶風味苦艾酒；禮盒內附限量W調飲器乙個。即日起開放線上訂購，將於8月5日起在台北W飯店一樓月餅小舖現場販售，每盒6入售價1,080元，即日起至8月31日預訂四盒以上並付款即可享有早鳥優惠。

今年台北W飯店月餅禮盒以新舊相襯做為發想主軸，品牌層面一是代表西方時尚型態，一是富含東方文化底蘊，大膽新潮和傳統經典的相異調性，乃至招牌產品，台北Ｗ飯店的創意調酒，和裕珍馨的流心月餅，處處都能顯現兩者之對比，故運用反差中產生的衝突美學，共同激盪出絢爛色彩，創造全新的流行趨勢。再者，考量普遍大眾對單吃月餅的接受度和搭配茶飲享用的習慣，此次亦首度推出「潮」吃法，將糕點等份切分後倒入調酒，讓綿密細緻的日式桃山餅皮完全吸收其風味，濕潤滑順的口感，甜而不膩，也將整體香氣層次烘托得更加豐富，迸發不一樣的味蕾體驗。喜歡吃原味的民眾，則可以根據酒譜，使用Ｗ調飲器翻玩出多變調酒。

「REMIX馨．潮」月餅禮盒包裝體現新舊交融的衝擊，以傳統行李箱作為外型，採不同的紙材、觸感，以及雷射卡的閃亮效果，賦予禮盒獨特風格，打開盒子跳出的主視覺以W的特色調酒及裕珍馨招牌流心月餅為概念，結合調飲器外觀，製作出垂直流動的視覺呈現，透過圖地反轉讓流動方向不只侷限於地心引力，顛覆常理的形象也呼應賓客可依據個人喜好自行調配專屬口味，讓月餅禮盒成為中秋佳節展現獨特品味的單品。

台北W飯店「REMIX馨．潮」月餅禮盒大量訂購可享優惠，凡於7月6日至8月31日(含)期間預訂且付清款項，4至150盒可享有87折優惠，151 至250盒可享有85折優惠，251盒以上可享有78折優惠。取貨時間為8月12日至9月10日早上10點至晚上8點，於台北W一樓中秋月餅小舖提領。