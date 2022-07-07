位於高雄仁武的警政署保五總隊營區驚傳工安墜樓意外！據了解，保五總營區內一棟正在進行外牆施工的大樓，一名工人疑似在施工時疑似踩空從6樓高處鷹架跌落，墜地後傷重命危，警消獲報後趕抵現場，發現工人已無呼吸心跳，目前已送醫搶救中。