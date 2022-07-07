保五總隊大樓施工意外 工人從6樓高鷹架墜地命危 14:052022/07/07 中時新聞網 戴志揚 、中時、 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 保五總隊大樓施工意外，工人從6樓高鷹架墜地命危。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於高雄仁武的警政署保五總隊營區驚傳工安墜樓意外！據了解，保五總營區內一棟正在進行外牆施工的大樓，一名工人疑似在施工時疑似踩空從6樓高處鷹架跌落，墜地後傷重命危，警消獲報後趕抵現場，發現工人已無呼吸心跳，目前已送醫搶救中。 北市婦人墜樓 撞上路燈、四輪電動車不治 北投檔庫委外人員墜7樓身亡 外交部回應了 南港小彎社宅2樓無圍欄 恐釀墜樓危機 #保五總隊 #墜樓 #工安意外 #踩空.大樓施工 #6樓鷹架 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄下水道工安意外 30歲工人送醫不治 12:182022/06/24 社會 小港工安意外！ 工人從2米處摔落 肩背遭鋼筋穿刺 12:262022/06/15 社會 北市中山北路七段女學生墜樓 案發前在奶奶家聊天 18:022022/07/05 社會 疑因疫難返鄉鬱悶 陸配母女墜樓雙亡 04:102022/05/31 社會新聞 南港公共住宅傳工安意外！工人高處墜落 命危搶救中 13:252022/06/04 社會 15歲童星遭同學霸凌輕生獲救 痛苦曝：想結束生命不止一次 10:472022/06/27 娛樂 雲林工人手被機械黏住「掙扎倒地」觸電亡 驚悚過程曝光 22:122022/06/25 社會 學生自傷預防工作計畫 學校要設安全設施防墜樓 12:422022/06/08 生活 高雄女意外墜樓 幸運摔落隔壁屋頂受傷送醫 13:362022/06/15 社會 太保集中檢疫所傳墜樓意外 確診者兒傷重不治 13:102022/06/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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