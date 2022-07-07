本土疫情持續下降，端午連假後連續五周每周都有下降，中央流行疫情指揮中心今天公布，入境總人數上限從原本每周2.5萬人，增加為為每周4萬人次。

中央流行疫情指揮中心公布，即日起調增入境總人數為每週4萬人次。指揮中心表示，6月15日起國內入境檢疫天數從原本「7＋7」改為「3+4」，3天居家檢疫+4天自主防疫，入境總人數為限制每週2.5萬人次。

指揮中心指揮官陳時中表示，新入境方案已執行近3週，經持續滾動檢討國際與國內疫情，以及國內防疫與醫療量能，即日起調增入境總人數為每週4萬人次為原則。

陳時中表示，整體需求越來越高，包含國人返台、暑假期間，經濟活動，考量這波疫情推估，低推估到達每日10萬人，高推估20萬人，這波疫情整備都以高中低來做整備，這段時間看起來一直往下走，一直都沒有超過十萬，疫情規模在預期內，所以相關整備無論是分流、藥物等，都有足夠因應，BA.4、BA.5看起來染疫速度會更快，但重症綠沒有更高，為了加強國際交流，滿足國人出國期待，因此調升入境人數。

指揮中心說明，有關入境旅客之檢疫天數、檢疫處所、檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之防疫規定均維持不變。