中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

國內今新增243新冠肺炎中重症個案，其中152例中症、91例重症，重症個案中包含3名兒童，年齡分別為9個月大、1歲及7歲，其中2人疑似MIS-C。截至目前，國內共累計91例兒童重症個案，死亡則維持22例。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今日重症個案中，9個月大女童6月18日確診，6月30日發燒、腹瀉、進食量降低，7月3日至急診，醫師懷疑腸胃炎併脫水，或疑似MIS-C而收治住院，仍在一般病房治療中。

另1名1歲男童有心血管疾病等慢性病史，長期使用呼吸器，6月29日發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐，家用快篩檢出陽性，當日到急診就醫，收住加護病房，使用瑞德西韋等藥物治療，出現肺炎併呼吸窘迫，7月6日轉出加護病房，目前病況已改善。

至於7歲男童，本身無慢性病史，6月5日確診，6月28日起發燒、腹痛、嘔吐，6月30日開始出現紅疹、眼睛紅，7月1日到急診檢查，懷疑為MIS-C，7月2日住院，因血壓低，轉加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇治療後，7月6日轉出加護病房，目前病況已改善。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

根據統計，目前國內兒童重症共累計91例，其中腦炎22例、肺炎17例、MIS-C32例、敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例、共病3例，死亡則維持22例。