【愛傳媒郭正宏專欄】以前阿嬷都會提到「三角埔」這個地名，我年紀小不懂阿嬷在說哪邊？後來我才知道她講的是「天母」。

「三角埔」是天母的舊地名，老一輩的士林人都這麼叫它，即使到了日治時期也一直遵循這個稱呼。以前這一帶是靠近山邊的小丘陵，不算是士林在地人聚居的區域。

至於怎麼會有「天母」的說法？以前有位日本人在中山北路七段這一帶建立了一個「天母神社」，後來神社周邊就被稱為「天母」，附近也開始有日人開設了以「天母」命名的商店。國民政府來台之後，每屆縣議員選舉，天母地區都有人出來競選，但都以落選作收，三玉、芝山、蘭雅等三個里便商討以「天母地區」為名，團結分派競選，從此這三個里附近一帶便被稱為「天母地區」。

在美軍駐台期間「天母」因距離士林官邸較近，許多美國軍眷屬在此興建宿舍，逐漸形成異國文化的生活圈，即使美軍撤出台灣，仍有許多美國人居住在此，還記得90年代，天母東西路與中山北路七段附近有許多成衣店，在那個流行美式文化的年代，許多人都會來此購物，附近也有許多異國美食，週末午後走在這附近都會有在美國街頭的氛圍。

天母被稱為「台北上城」，「美國學校」、「日僑學校」等都建立於此，雖然這些年天母商圈移轉，但走在天母廣場這邊街道，悠閒的生活氣息讓天母有別於台北其他住宅區域。

作者為旅行速寫藝術家

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