美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）今天訪台，在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌，接受外交部長吳釗燮款宴，並與行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮視訊會晤，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

外交部政務次長田中光於今天下午代表我國政府前往接機，史考特預計在台停留三天，於7月9日離開。

外交部表示，史考特參議員對台灣高度友好，曾在美國國會數度提出友台議案，包括去年2月提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），以及今年3月提出「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」（Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act），並於今年5月間，連署由聯邦參院外委會發起的聯名函，籲請拜登總統將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）；此外，也曾兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）聯名函等。史考特參議員更曾於今年4月拜訪我國駐立陶宛台灣代表處，成為首位造訪我國代表處的美國國會議員，深具意義。

外交部指出，此為本年4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham R-SC）及5月底聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth D-IL）兩團訪台後，年第7位訪台的美國聯邦參議員，彰顯美國國會對台灣長期以來的堅定支持與承諾。外交部相信史考特參議員首度造訪台灣，將有助強化台美關係，並進一步深化雙方在各領域的合作夥伴關係。