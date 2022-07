美國聯邦參議員史考特(Rick Scott)今天訪台,在台期間將晉見總統蔡英文,拜會行政院長蘇貞昌,接受外交部長吳釗燮款宴,並與行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮視訊會晤,雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

外交部政務次長田中光於今天下午代表我國政府前往接機,史考特預計在台停留三天,於7月9日離開。

外交部表示,史考特參議員對台灣高度友好,曾在美國國會數度提出友台議案,包括去年2月提出「防止台灣遭侵略法案」(Taiwan Invasion Prevention Act),以及今年3月提出「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」(Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act),並於今年5月間,連署由聯邦參院外委會發起的聯名函,籲請拜登總統將台灣納入「印太經濟架構」(IPEF);此外,也曾兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定(BTA)聯名函等。史考特參議員更曾於今年4月拜訪我國駐立陶宛台灣代表處,成為首位造訪我國代表處的美國國會議員,深具意義。

外交部指出,此為本年4月美國聯邦參議員葛瑞姆(Lindsey Graham R-SC)及5月底聯邦參議員達克沃絲(Tammy Duckworth D-IL)兩團訪台後,年第7位訪台的美國聯邦參議員,彰顯美國國會對台灣長期以來的堅定支持與承諾。外交部相信史考特參議員首度造訪台灣,將有助強化台美關係,並進一步深化雙方在各領域的合作夥伴關係。