酷熱暑假來臨，待室內玩闖關遊戲有新選擇，台中市警三分局特與中國信託反毒教育基金會、台中市政府教育局，於國立公共資訊圖書館舉行「解癮–解開毒品上癮的真相」反毒特展展場，現場陳列各式各樣新興毒品及五花八門的包裝，讓民眾近距離接觸，還有刺激好玩的闖關遊戲，精美禮物可拿，大小朋友都說長知識，增進警民良好互動。

台中市政府與中信反毒基金會及國立公共資訊圖書館合作，「解癮–解開毒品上癮的真相」反毒特展，以沉浸式體驗為民眾解開真相，毒品濫用，不僅戕害使用者身心，更引發眾多社會問題，轄區市警第三分局現場設攤，手把手親自教學，不僅展示五花八門的新興毒品實體，另闖關遊戲寓教於樂，從毒品如何巧妙包裝、魚目混珠等降低戒心，誘導青少年染上毒品不歸路；另現場酷酷帥氣又可愛滿點的真人警察大頭娃娃與小朋友們互動，增進警民良好互動。

台中市警三分局長楊川指出，青少年犯罪議題，應秉持「預防勝於打擊」理念，故趁此向前來參觀的家長、青少年宣導本次專案五大主軸：1、防制少年接觸新興毒品。2、防制少年參與詐欺集團或擔任車手。3、避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布。4，防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博。5、少年深夜留連不當場所等偏差行為。

台中市警三分局表示，強化保護兒童及少年措施，讓青少年不涉足不當場所，呼籲家中長輩工作繁忙之餘，能以自身經歷提醒後輩，表面有優渥報酬但輕鬆簡單的工作，往往潛藏危機；另遇到要讓吃、吸下肚的不明物品，其光鮮亮麗、時尚潮流外包裝，更要留意是否為毒品。民眾與警方密切合作，共同為國家未來的主人翁，開創安和詳樂的成長環境。

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