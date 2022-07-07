嘉義縣長翁章梁致謝修繕志工協助翻修施姓案家的房子。（廖素慧攝）

施姓案家房子翻修後現況。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁為施姓案家的房子做最後粉刷補強。（廖素慧攝）

嘉義縣新港鄉年約8旬老翁一家人住在破舊老屋，屋頂長年漏水，無力修繕，嘉義百工修繕利他協會志工團拆掉屋頂重鋪鐵皮、補強房子結構、安裝水電設施，7日喜迎新屋，縣長翁章梁感謝協會用專業技術來行善扶弱。

家住新港的79歲施姓阿公曾做過心臟手術，行動力受限，不宜做粗重工作，同住的女兒及孫子領用身障手冊，全家人住1棟老舊平房，房屋主結構建材是竹子、木材、磚頭，屋頂磚瓦因年久失修，一下雨就漏水，竹子及木材也嚴重損壞，屋子有塌陷危險，一家人住得心驚膽跳，卻無力修屋。

嘉義百工修繕利他協會的營造業志工拆除屋頂，鐵工業志工改用鐵材搭建屋子主結構，再加裝烤漆浪板作為屋頂，水電業志工接著處理電力設施，最後油漆工程業志工粉刷屋子的內外。

由於已進入雨汛期，協會志工加緊趕工，施工約1周後即完工，施姓老翁欣喜修繕後的屋子堅固了，再三向志工們道謝。

嘉義百工修繕利他協會理事長鄭介維說，協會每一位參與修繕的志工，用自己的專業，秉持「施比受有福」的心情，盡力來改善弱勢朋友的居住環境，這也是社會各界有滿滿愛的能量的表現。

翁章梁表示，縣府勞青處長陳奕翰和嘉義縣總工會理事長鄭介維號召各職業工會成立「嘉義百工修繕利他協會」，結合各行各業的專長來協助弱勢家庭修繕房舍，施家是新港鄉第1個案例，他要代表案家致上最大謝意，這個行善的力量將持續下去，遍及各個角落。

翁章梁偕立委陳明文、新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、葉孟龍、縣議會秘書黃啟豪等人7日到施家關心修繕情況，並動手為施家外牆做最後的粉刷補強工作。