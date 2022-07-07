本土疫情持續下降，端午連假後連續五周每周都有下降，中央流行疫情指揮中心今天公布，自7月14日起，國人、持有效居留證及來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告

指揮中心表示，來台旅客應持有表定航班時間搭機前2日內PCR報告，自7月14日零時(航班表定抵臺時間)起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來臺轉機者，搭機前得免持該項報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全；指揮中心將持續監測境外變異株及旅客入境篩檢確診情形等，滾動檢討，並於必要時修正重啟此措施。

指揮中心重申，邊境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，籲請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。

指揮中心表示，自7月14日零時(航班表定抵臺時間)起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來臺轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

指揮官陳時中表示，為避免確診者上飛機，以前要求上機前要PCR陰性報告，現在因出境的人多，短期出境者多一～兩週就返國，若持續PCR要求，國外PCR可以採檢的地點變少相對不變，短期出國若找不到，且陽性可能要在國外滯留產生問題可能更大，讓國人持有效居留證，轉機是過路客，因此也不再管這事，但入境後深喉唾液檢驗仍要做。