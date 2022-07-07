台東林姓男子因涉毒品案件，警方6日晚間將他拘提，雙方爆發衝突。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

男拒拘提家屬竟指警執法過當 警出示密錄器狠打臉

台東林姓男子因涉毒品案件，警方6日晚間持法院拘票到林男住家拘提到案，他一時情緒失控，雙方爆發拉扯衝突，員警基於安全朝他噴辣椒水、上銬並以警棍控制，卻被林男家屬質疑警方執法過當，警方今天出示密錄器影像，強調依法執勤，全案依妨害公務罪移送台東地檢署偵辦。

台東警分局副分局長林慶村說，林男在拘提過程中相當不配合，且情緒失控，林男以手肘攻擊員警，造成員警眼鏡被打飛，更口出五字經、企圖用安全帽攻擊，現場支援警力基於安全，才使用辣椒水和警棍將情緒失控的林嫌制服，且都有密錄器佐證。

林父氣憤表示，從頭到尾自己的兒子都願意配合警方前往派出所，可是員警在噴完辣椒水後，兒子受不了蹲在路邊，有員警隨即拿出警棍打向兒子，警方做法太過分。

據了解，林姓男子疑因涉毒品案件，警方6日晚間8點許持法院拘票前往林男位於台東市的住家執行拘提到案，未料，員警與林男對談中發生拉扯動作，警方見林男不願配合且情緒失控，拿辣椒水往林臉上噴灑後，再將他銬上手銬，林男經救護人員檢查後無大礙，警方將他帶回派出所製作筆錄，全案依妨害公務等罪嫌移送地檢署偵辦。

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