近日網路流傳一份民進黨「執行會議紀錄摘要」，這份被稱「屠龍計畫」的內容，要放風聲「挺衛福部長陳時中、打擊無任所大使林佳龍」；林佳龍辦公室蒐證，今向刑事局舉報；委任律師詹晉鑒表示，將對假訊息散布者提起加重誹謗罪及違反社會秩序維護法之訴。

詹晉鑒說，這份會議摘要已經經過民進黨祕書長林錫耀公開證實是假的會議紀錄摘要，這個影射林佳龍部長的網路帳號，先經過投信給媒體，媒體不報導後，又利用匿名帳號在網路上廣為宣傳。

他說，這種假訊息已經對台灣民主造成傷害，林佳龍不是為了個人，而是讓這種假訊息在政治上、台灣民主道路上，繼續成為絆腳石，要匡正選舉風氣，所以提起加重誹謗罪及違反社會秩序維護法，針對匿名傳播假訊息的爆料者，提刑事告訴、以正視聽，讓這種認知作戰不要在台灣社會傳播，

被問到是否是派系操作？他說，他們不對任何派系操作做影射，只知道是這個假帳號，是偽造林佳龍郵件的ＩＤ的假帳號，這種假訊息不該在社會上繼續流傳。

至於有可能是黨內同志的網軍攻擊？他表示，這點沒有事實查證，不做評論。