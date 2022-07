親愛的訓練家們,

非常感謝所有參與今年在德國柏林舉辦的第一場Pokémon GO Fest 2022現場活動的人!我們超讚的社群聚集在布里茨公園,向全世界展現他們的熱情——而且相當成功!

以下是一些訓練家在上個週末的活動中達成的成就。

訓練家總共捉到了14,000,000隻以上的寶可夢。 訓練家總共探索了303,000公里以上。

參與本次活動的訓練家有幸成為了第一批遇見異色爆香猴和異色哎呀球菇的人!大家探索了四個不同的棲息地,努力完成特殊調查以更進一步瞭解天空形態的謝米。有些訓練家甚至和皮卡丘以及伊布拍到了紀念照!

不僅如此,究極異獸「費洛美螂」在Pokémon GO Fest 2022: Berlin首次登場了。完成特殊調查劇情故事的訓練家得以遇到並捕捉牠。據說究極異獸「爆肌蚊」和「電束木」將分別在2022年7月22日(星期五)~2022年7月24日(星期天)登場的Pokémon GO Fest:西雅圖以及在2022年8月5日(星期五)~2022年8月7日(星期天)舉行的Pokémon GO Fest:札幌初次亮相。

聽起來很有趣,對吧?你還有機會加入,這些現場活動的入場券現正熱賣中!

而且,不管你在世界的哪一個角落,你都還有時間加入在2022年8月27日(星期六)舉辦的Pokémon GO Fest 2022壓軸活動!

看到這麼多訓練家在柏林一起探險,是多麼美妙的光景。當然了——不管你如何參與Pokémon GO Fest 2022,我們都很高興你能用自己的方式加入這場慶典!Let’s GO!

7月5日是Pokémon GO的6周年紀念日!我們也很開心能在此分享今年的週年慶賀圖!這次是由為Pokémon GO設計角色的Yusuke Kozaki(@kymg)繪製,敬請欣賞!

Pokémon GO Fest 2022現場活動: Berlin圓滿達成!並開始慶祝Pokémon GO六周年

為了炒熱週年慶的氣氛,我們將推出精采絕倫的六大主題慶祝活動——其中還會特別聚焦寶可夢圖鑑編號006的噴火龍。隨著活動主題田野調查、限時調查以及對戰週末的到來,全球各地的訓練家也將迎來更多人人有份、享樂不間斷的慶祝活動和樂趣!

活動更新:多虧你們在Pokémon GO Fest 2022: Berlin活動中的努力和貢獻,你們成功究極解鎖了兩個即將登場的活動——究極解鎖:週年慶和究極解鎖:對戰週末!

Pokémon GO六周年慶時間:台灣時間2022年7月6日(星期三)10:00~2022年7月12日(星期二)20:00,更多週年慶活動和對戰週末、歡慶Pokémon GO六周年的細節請參考此篇部落格文章

不論是引導你跋山涉水,在住家附近發現新地標,或是和朋友們捕捉、交換、進行對戰……等等,Pokémon GO持續以新穎且令人意想不到的方式凝聚廣大的訓練家社群,並彰顯人與人之間,以及人與寶可夢之間建立起的友誼與羈絆!

遊玩Pokémon GO時請注意周遭環境,並請遵循當地醫療主管機關的指示。未來活動將有可能調整。請務必追蹤我們的社群媒體、設定接收推播通知,並且訂閱我們的電子郵件,以獲得最新資訊。

—Pokémon GO開發團隊敬上