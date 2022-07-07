中醫大新竹附醫去年9月引進達文西第四代Xi機器手臂，到今年7月達百例，7日舉行成果發表會，宣布設立達文西大腸直腸外科手術觀摩中心，也是繼高醫，台中榮總後，全國第3間成立的達文西大腸直腸手術外科觀摩中心。

陳自諒率領大直腸癌醫療團隊通過達文西手術國際原廠認證手術觀摩中心，會中與達文西手臂機器人製造商直覺台灣分公司楊繼盛副總裁宣佈合作，成為北台灣達文西大腸直腸外科手術觀摩中心。

有10年達文西手術經驗陳自諒說，3年前中醫大新竹附醫設立後，他特別專注複雜程度高的中低位直腸癌患者的手術治療，將經驗傳承給醫師及醫療團隊，觀摩中心成立後將提供國內外達文西醫師與醫療團隊前來觀摩學習。縣長楊文科肯定院方秉持救急救腦救心救命，守護在地健康，並頒發縣政顧問給陳自諒。

大腸直腸外科部長沈名吟表示，達文西手術穩定度高，可完整清除腫瘤、傷口小、有效減少失血量、降低疼痛、降低術後感染風險、恢復速度快、縮短住院天數、減少尿失禁機率、較早恢復日常生活。

院方從去年9月至今使用達文西第4代Xi手術已達百例，包含大腸直腸外科62台，泌尿科34台，一般外科3台，婦產科1台。有4位接受達文西手術的患者，出席成果發表會現身說法。

48歲李姓病患說，他被診斷是大腸直腸癌第四期並已經轉移肝臟，1月進行達文西手術Xi切除低位直腸腫瘤，並進行3腹腔鏡手術切除約20％的肝臟，術後恢復情形良好，1個禮拜就能上班。

80歲的吳黃貴美阿嬤，診斷是大腸直腸癌第3期，部長沈名吟和病患家屬以醫病共享決策過程，阿嬤非常感謝沈部長救了她，等恢復健康後要帶自己種的地瓜來分享。

83歲許姓爺爺是乙狀結腸癌第4期合併肝臟轉移，接受達文西機器手臂微創手術，先切除腸後，隔天即下床活動，恢復良好，如今已在接受化療。