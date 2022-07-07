鍾欣凌（左起）、李玉璽、林美秀、Ella陳嘉樺、索艾克。（衛視中文台提供）

會煮又會吃的林美秀擔任客座嘉賓。（衛視中文台提供）

衛視中文台《鴻門家宴 婆媳廚房》第二集客座嘉賓由金鐘視后林美秀擔任，會吃又會煮的林美秀笑說鍾欣凌的身材有一部份是她養出來的，因為自己常分享自製料理，鍾欣凌每次吃完都大讚好吃，讓她有一直煮下去的動力，她會吃也會煮的功力在錄影時也完全展現，看到參賽家庭挑選食材跟料理的方法，立刻能判斷料理的菜色，連料理步驟也能神預知。

《鴻門家宴 婆媳廚房》繼第一集由主持人Ella邀請自己的「家人」Selina擔任首集客座家賓後，第二集更請到與鍾欣凌情同姊妹、宛如雙胞胎姊姊的林美秀擔任客座嘉賓，鍾欣凌讚林美秀「食」力驚人，她開玩笑說道：「她剛剛吃了8個便當」，讓甫一出場的林美秀趕緊澄清：「我其實沒有那麼會吃啦！」不好意思笑說都是鍾欣凌說製作單位準備的便當很好吃，叫她趕快來吃，鍾欣凌笑說：「我還傳訊息問要不要留（便當）給她」。

不僅懂品嘗，林美秀對自己的廚藝也頗有信心，驕傲表示鍾欣凌的身材有部分是她用廚藝養出來的，鍾欣凌笑說林美秀「餵食」的內容相當五花八門，包含林美秀自己做的麵包、自製酵素，還有拿到的雞肉、蛋以及自創的冷凍水餃通通往她家裡送；林美秀則是笑說其實鍾欣凌就是她的廚藝實驗品，加上不管做什麼鍾欣凌都說好好吃，讓她超有成就感，有一直煮下去的動力，讓一旁的鍾欣凌聽了哭笑不得。

林美秀在一旁「觀戰」時，竟神預言參賽家庭料理的下一個步驟，原來其中參賽家庭將大量的辣椒、香菜與牛肉以涼拌方式處理，讓林美秀、鍾欣凌、索艾克三位評審光是看到畫面就能感受螢幕裡滿滿的清脆酸甜，惹得三人口水直冒，此時林美秀說：「這時候如果真的再加一點檸檬，哇！美味！」語音未落，就看到參賽家庭已經在料理上用力擠上檸檬，讓鍾欣凌驚呼：「真的有耶！」

《鴻門家宴 婆媳廚房》主打「婆媳關係」，Ella問到林美秀最想看到什麼樣的婆媳關係？林美秀想了半天後帶點遲疑的說：「我覺得態度好就好」，主持上越來越放得開的李玉璽竟然接著問說：「不會想看到血流成河嗎？」讓林美秀緊張地回說：「不行啦！那我們會delay很久」，讓大家笑翻。至於評分標準？林美秀表示「就是愛」，因為只要用心做就會有愛在裡面，而且不管好吃不好吃，它就是屬於自己心裡想要去尋找的那個味道。

節目最後，索艾克與李玉璽的料理教學單元「Dino小廚房」受到觀眾歡迎，笑說「有些笨拙地學著如何煮菜的李玉璽好可愛！」2人也將到衛視中文台《歡樂智多星》宣傳，談到「Dino小廚房」，李玉璽表示自己是個料理笨蛋，之前只會煮泡麵跟水餃，所以單元裡的料理只要他學得會，觀眾朋友就一定學得會，一旁的葉欣眉聽完有點害羞地說：「希望你學得會，知道我是你的菜」，讓李玉璽笑說：「我努力學習」，引來現場所有人大笑不已。《鴻門家宴 婆媳廚房》每週五晚上10點，衛視中文台全球首播。