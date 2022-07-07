新竹市長林智堅的論文抄襲風波持續延燒，今（7日）媒體人「逆風的烏鴉」指出，林智堅在台大國發所的論文審查可能將由該所上級機關、台大社會科學研究院與其院長蘇宏達負責，而蘇宏達3年前曾因臉書貼文遭法辦，讓他揶揄「真的是報應！」

依調查局2019年12月31日發出的新聞稿指出，有民眾在2019年10月間在臉書社團轉貼「民進黨計畫2025消滅故宮之不實影片」，故宮博物院曾嚴正駁斥相關內容非屬事實，經調查局溯源追查是台大教授蘇宏達在臉書製播的影片，認為屬《社會秩序維護法》案件，所以依法將全案在12月2日函送台北市政府警察局逕依權責處理。

同年12月31日，蘇宏達在臉書指控， 當月10日南港分局到他家中「查水表」，只因他2018年11月在臉書批評故宮的政策。而台大也在隔年1月2日發聲明表示，對此侵害言論自由行為表達嚴重關切，盼有關單位遵守憲法確保人民言論自由。此事當時也引發外界高度關注，許多人都批蔡政府此舉太超過、製造綠色恐怖。

當時台大聲明稿全文如下：本校政治系莫內講座教授蘇宏達於2018年11月針對公共事務在臉書發表評論，卻於一年後遭調查局以違反社會秩序維護法函送台北市政府警察局偵辦，蘇教授並於2019年12月20日遭約談長達一小時有餘。本校對此侵害言論自由之行為表達嚴重關切，盼有關單位恪遵憲法第11條意旨，確保人民言論自由。

而最終士林地院簡易庭審理後打臉警調作法，認定蘇的影片是評論公眾事務，屬於言論自由保障的範疇，裁定不罰。