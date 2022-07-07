有線電視及寬頻業者大豐電（6184）今年宣布配發每股3元現金股利，今日除權息前股價為參與有線電視開放競爭以來最高，達48.6元，今日收盤價為46.0元，穩定填息未受近期股市波動影響，發展可期。

因應產業數位匯流，有線電視業者近年積極搶佔家用寬頻版圖，根據國家通訊傳播委員會統計，2021年全年有線電視所占寬頻用戶數大增24.8萬戶，遠高於電信業者平均增加的5.2萬戶，成長率達12.2％，電信龍頭的中華電信也因此提出降價對策因應，但與有線電視家用寬頻的價差仍然顯著。

大豐電表示，今年上半年疫情較嚴峻，民眾居家工作及照護的頻率甚至較前一年度三級警戒時期為高，對於網速更為要求，大豐旗下大大寬頻積極供裝120M及360M的高速寬頻產品，緩解民眾對大頻寬的需求，在7月時整體用戶衝破13萬戶，其中約28％都為超過360M用戶，有線電視高CP值的家用寬頻已經漸獲消費者青睞。

大豐電從去年7月開始積極推廣t.Gateway 4K雙模機上盒，以機上盒作為消費者智慧家庭生活的控制中心。大豐電董事長張銘志表示，「t.Gateway除了搭載許多本土串流影音內容，一年來我們新增如MOVE V、瑪帛MABOW電話及國圖到你家等加值服務，透過多樣化的內容，提升寬頻用戶黏著度。目前也正與國際串流影音以及行動電信業者洽談，希望很快會有好消息，以更豐富紮實的產品服務提供消費者。」