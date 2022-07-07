韓國避險基金Billionfold Asset Management Inc表示，本周開始買進三星電子股票，因為三星股價從歷史高點來算，目前下滑近4成的修正行情即將邁入尾聲。

這家1700億韓元，約1.3億美元規模的對沖基金認為，現已跌過頭的三星更具買進吸引力。同時，三星電子7日也宣布，上季營收年增21%優於預期，已化解外界憂心需求疲弱以及取料成本飆升，財報因此遭影響的疑慮。

成立約莫6年光景的Billionfold基金，本周也開始增加NCSoft持股。Billionfold認為，2023年計畫推出4款新線上遊戲的NCSoft，獲利能力可望同步增加。

旗下擁有全球玩家無人不知曉的遊戲天堂，NCSoft在2021年的營收約2.3兆韓元左右，要比2020年來得差一點。由於新產品開發並不順利，市場擔心NCSoft財報成績，股價後來經大幅整理後，NCSoft目前與2021年2月高點相比，跌幅高達65%。

相較韓股KOSPI指數重挫22%，Billionfold在2022上半年的投報率僅減1%，不過，對要求絕對獲利的避險基金投資業者而言，外資持股已降至6年最低水位的三星電子，無疑是諸多韓股中，一檔業績優秀且跌深的電子股。