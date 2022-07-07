訂房網站AsiaYo啟動新一輪融資計畫，受到投資人極大響應，共募得1250萬美元資金，投資人中更包含業界領導性品牌如雄獅旅遊、Klook、阿里巴巴台灣創業者基金、濤略資本、中華開發、達盈管顧旗下創投、基石創投等，未來將整合各品牌夥伴的資源優勢，成為邊境開放後台灣OTA產業的領導性品牌。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，根據大數據顯示目前台灣旅遊產業的消費行為仍有80％是透過線下或直接與旅宿訂購，這也顯示OTA在未來有極大的市場前景，2020的一場疫情將已成熟的市場打亂，疫情後產業將面臨重組與創新，在獲得了諸多投資人的挹注下，我們將發揮科技平台的優勢，整合目前市場上散亂的物件，並垂直整合旅宿相關管理平台，充分發展科技旅遊的趨勢，未來2~3年內我們將成為台灣OTA產業的領導性品牌。

AsiaYo在取得資金挹注後將積極佈局台灣及海外旅遊市場，以本身的科技資源優勢重整被疫情打亂旅遊供應鏈。2022下半年度會將策略核心放在人才招募、平台優化、拓展市場及深化差異性產品等四大面向。

面臨國境即將開放，AsiaYo也積極籌備海外旅遊市場佈局，鄭兆剛表示，隨著邊境開放，海外市場將會是AsiaYo在2023年的發展核心，我們正在積極準備日本、韓國及東南亞市場的房源，希望在未來可以提供消費者更多亞洲獨特的房源選擇。

此次增資計畫中也讓AsiaYo有更多資源可以在日韓擴大版圖，我們在疫情前就已掌握日本充足的民宿房源，未來AsiaYo更將進一步計劃在日本的東京、大阪、北海道、沖繩、京都、福岡等六大熱門旅遊目的地拓展更多房源，挑選交通樞紐周邊的熱門星級飯店及商務旅館，為台灣旅客提供多元的住宿選擇。

而在投資人策略結盟中，台灣旅遊業第一品牌雄獅旅遊與AsiaYo通過同步後台系統的方式展開供應鏈合作，由AsiaYo提供特殊房源給予雄獅，包括飯店、旅館、特色民宿等AsiaYo海內外專屬產品，透過雄獅強大的通路體系，進行整合銷售。

而2022年雄獅旅遊更進一步參與了AsiaYo的新一輪融資，正式成為股東之一，未來將整合雙方的優勢資源，透過線上線下整合的方式，提供雄獅旅遊更多特殊的房源，雙方共同開拓更多市場。