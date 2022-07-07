聯盟自由市場持續開跑中，這個夏天最大新聞無疑是籃網當家球星杜蘭特(Kevin Durant)喊出「賣我」！接著連已執行球員選項的厄文(Kyrir Irving)都可能離隊，不過最近幾天情況有改變，籃網開始積極補強，而據名記海恩斯(Chris Haynes)爆料，杜蘭特喊出交易後就沮喪到拒接任何人電話，這可能也是交易無法進行原因之一。
杜蘭特在自由市場開啟首日就拋出震撼彈，表示希望籃網能交易他，而據傳籃網真的有與其他球隊交涉，只是他們要價不斐，感覺也沒有非常緊急，而今天更傳出杜蘭特根本就與外界失聯，自從喊出交易後心情沮喪，拒接任何電話和回應訊息，導致許多想招募他的球員都碰壁，加上最近籃網接連簽人，讓杜蘭特季前離開的機率下滑不少。
前幾天帕金斯(Kendrick Perkins)就對此事發表看法，他認為杜蘭特正在玩一種恐嚇戰術，這是為了逼迫籃網來續簽厄文。帕金斯認為他是當今最強球員，如果真要賣馬上就有人掏錢，怎可能放這麼久還在市場？質疑杜蘭特在虛張聲勢。雖然過去帕金斯言論並非都可信，但如今卻爆出杜蘭特「搞自閉」消息，可能多少驗證他的說法。
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