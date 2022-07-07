中研院今(7)日公布第33屆院士暨名譽院士，由院長廖俊智(中)主持記者會，說明共選出19位新科院士，3位選名譽院士。(李侑珊攝)

中研院院士會議先前因COVID-19疫情延宕2年，今年終於在7月4日至7日舉辦第34次院士會議，並選出第33屆新科院士，共19名學者當選，也讓現有院士從264人新增至283名。7日新科院士出席記者會施銘哲（左1）、司徒惠康（左2）、林昭庚（右3）、林麗瓊（右2）及唐堂（右1），中研院院長廖俊智（左3）出席道賀。（鄧博仁攝）

中研院今(7)日公布第33屆院士暨名譽院士，共選出19位新科院士，3位選名譽院士。

針對本屆選舉結果，中研院院士會議發言人伍焜玉表示，院士選舉過程審慎嚴謹，經過多天多次詳細討論及審查，並以依法行政及最尊重候選人的方式處理院士國籍議題。

伍院士強調，今日公布的新科院士當選人，皆屬本國國籍，除19位已確認國籍者外，另有票數通過當選門檻，但國籍待確認者計5位，數理科學组1人、工程科學組2人、人文及社會科學組2人。由於中研院非國籍法最終認定單位，將協助當事人釐清，若有需要亦將請主管機關認定之，待確認適法後，才會公告並給院士當選證書。

中研院說明本屆新科院士，以生命科學組6人最多，數理科學组5人、工程科學組5人、人文及社會科學組3人，其中女性院士有4人，最年輕的是生命科學組吳慶明（男51歲），最年長的是數理科學組陳騮（男76歲）。

中研院也提到，另也選出2022年名譽院士3位，頒予美國加州理工學院大衛·莫里斯物理學講座教授史東愛（Edward Carroll Stone）、日本京都大學高等研究院副院長暨特聘教授本庶佑（TasukuHonjo），以及哈佛大學藝術與科學學院人類學系教授凱博文（Arthur Kleinman）。

中研院介紹3名名譽院士，史東愛曾於1984年獲選美國國家科學院院士，本庶佑曾榮獲2018年諾貝爾獎生理醫學獎，凱博文曾榮獲英國皇家人類學會Wellcome Medal、美國人類學會最高成就Boas獎、美國心理分析學會的終生成就獎等。

中研院表示，在院士人數方面，現有院士264人，新科院士出爐後，也讓院士陣容增至283人，名譽院士人，亦增加至16人。