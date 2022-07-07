衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，今天上午接受電台訪問時指出，曾對衛福部長陳時中提出的社交距離防疫感到不滿，對此指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午緩頰「他應該是開玩笑」，陳時中也回應，每個人都有不同想法，防疫就是如此困難，各個有不同見解。

李秉穎上午吐槽陳時中，在任內有兩項作為看不慣，第一是社交距離，第二就是火車上禁止飲食，因為根本沒有學術論文能明確指出維持社交距離可防止疫情擴散，再來就是搭長途火車時若連飲水都不行，那就太折磨人了。

羅一鈞下午幫李秉穎還原現場，指出李醫師是用比較開玩笑的心情在講，並非說社交距離完全沒有保持的必要；陳時中也緩頰，表示專家各個有不同見解，正是因為防疫大家想法不同，才如次困難進行。

不過陳時中說，自己認為社交距離APP非常有用，因為有時候突然咳兩聲，就會打開APP看有無接觸史，我自己認為是滿有效，也讓人滿安心的。

他強調，目前社交距離APP正在進行一些細部優化，例如讓確診者自主通報時就把確診資料上傳，期盼能用民眾生活的最小妨害，達到最大防疫效果。