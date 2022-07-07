原本擅長繪畫創作的20歲大二女學生小真，今年初上課時突然聽不懂老師上課內容的學習障礙情形，還合併有憂鬱症，治療3個月沒改善，甚至出現吞嚥困難、走路不穩，經醫師檢查腦部核磁共振異常，竟罹患「威爾森氏症」。

奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋指出，威爾森氏症是一種銅離子代謝異常的遺傳性疾病。盛行率約3萬人中有1人罹病，台灣估計約400名威爾森氏症病人。

從小喜歡畫畫的小真大二下學期發病，突然聽不懂老師上課內容也無法繪畫，常陷入憂鬱，連拿湯匙吃飯都困難，起初被當成憂鬱症及學習障礙，接受精神科治療3個月後都沒改善，而且還出現吞嚥困難、走路不穩等症狀，只好休學在家，後來甚至連吞液體都會嗆到，無法進食，走路也需家人攙扶，家屬焦急帶她到奇美醫學中心求助。

楊畯棋經診視後，高度懷疑小真罹患威爾森氏症，安排住院接受醫療團隊與個管師治療，會診眼科確認有無典型銅沉積造成凱氏環，由特殊實驗室進行肝臟切片檢體判讀及特殊染色體基因檢測，最後確診罹患威爾森氏症。

楊畯棋指出，該病屬於染色體隱性遺傳，病人父母親通常為無症狀異常基因攜帶者，大部分病人6歲以後出現肝臟、神經學症狀，當銅堆積一定程度，青春期、20多歲會出現精神、動做疾病。

他說，威爾森式症初始症狀多，不易診斷，除了表現在肝功能異常外，5成病人會出現類似帕金森氏症、吞嚥困難或構音障礙等神經學症狀，有4成病人伴隨憂鬱症或人格改變等精神疾病。他說明，威爾森氏症患者發病後，造成銅離子排泄異常，導致過多的銅在體內堆積，造成肝臟、腦部、角膜、腎臟等器官傷害。

小真接受用藥治療後，也追蹤每日尿銅排出量，從一開始1500多微克逐漸下降到300微克。他說，患者須終身服藥以持續將銅從體內排出，而銅螯合藥物因使用者稀少，須以罕見病人需求管道與採購部門進行協調。

他強調，及早確診對於威爾森氏症病人非常重要，即時接受藥物治療與低銅飲食控制，可阻止疾病惡化，一旦延誤診斷，可能導致肝硬化或動作障礙疾病，嚴重者甚至死亡。