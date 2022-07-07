新竹市長林智堅將轉戰桃園市長選舉，近期論文爭議持續延燒，民進黨立院總召柯建銘今（7日）在臉書寫下千字文，不僅批評國民黨選舉「沒半步」 只剩「抹黑」與「奧步」，同時將炮口指向國民黨桃園市長參選人張善政「這就是你要展現給桃園市民的選舉格局嗎？」

柯建銘表示，選舉應該是每個候選人，向選民說明，對未來有什麼構想，但國民黨卻只剩奧步。他重提

1993年屏東縣長選舉，行政院長蘇貞昌當年競選連任，遭國民黨的伍澤元抹黑，及「宇昌案」一事，批

對當事人與台灣都造成傷害。

柯建銘稱，國民黨如今又針對代表民進黨參選桃園市長的林智堅，抹黑他「論文抄襲」；他強調，真相是林智堅當時作為一個中華大學科管所的碩士班研究生，研究是他設計並親自參與的，2008年5月完成碩士班論文，2008年6月26日論文口試通過，同一天竹科管理局還發函要求中華大學修改報告內容，直到2008年7月2日才正式將委託案結案，不管在時序上還是法律上，都是合情合理，更遑論「拿公家資源做自己的論文」，這完全是對林智堅的人格最嚴重的抹黑！

柯建銘表示，他想請問張善政為何不發一語？難道這就是當過行政院長的張善政，想要贏得這場選舉的方式嗎？「君子之爭」在哪裡？