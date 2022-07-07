資深媒體人周玉蔻上午爆料，衛福部長陳時中將在下周獲提名參選台北市長，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎也點出繼任部長首要面臨的挑戰，不過下午陳時中對此回應，「這個問題我們有機會再回答。」語帶玄機。

李秉穎表示，若指揮官下周要換人，必須層級夠高，且對醫療有一定程度的了解，不過他也說，無論指揮官是誰，防疫政策都不會有太大變化，只是作法上可能不同。

李秉穎提到，我國防疫並非單靠指揮官一人，而是有疾病管制署內部的幕僚提供意見，他們在各個專家委員會上所準備的材料、見解，都對國家政策有重大影響，因此若是指揮官換人，政策上不會有很大的變化。

不過李秉穎認為，新任指揮官最好是要達到行政院層級，否則其他部會根本叫不動，過去SARS時衛生署長就連醫院都叫不動，且指揮官最好還要有一點衛生專業，若是由行政院副院長直接指揮，效率會最高。

陳時中下午對於參選台北市長一事仍維持一貫低調態度，僅說「那個問題我們有機會再回答」，似乎也默認了外界的參選傳聞。