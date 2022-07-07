知名網紅Joeman〈人稱九妹〉過去自爆從640元價位開始買進台積電股票，如今台積電股價一度殺破440元，他自嘲套在山頂上成了「超級韭菜」。近日Joeman在頻道上推出一支新影片，決定花100萬元實測「買朋友們報的明牌」會不會賺錢，他找了7名好友一共報了9支明牌，結果意外買到大飆股。

Joeman問了幾位熟識的YouTuber，請他們推薦明牌，其中YouTuber金旋風準備了在健身房聽到教練跟女學生報的明牌，包括樺漢以及金麗科；35線上賞屋的Ted推薦藥華藥，他透露有認識一些醫學界的朋友他們有買，業界的人認同，覺得有機會賺錢。

YouTuber海莉則推薦她有申購但沒買到的兩隻股票，分別是汎徳永業以及八方雲集；其他YouTuber則陸續報了幾檔明牌，包括百靈果主持人凱莉報雄獅、百靈果主持人Ken報龍巖、YouTuber阿滴報華固、YouTuber志棋77報台積電。

Joeman表示，自己於6月1日開始，以總數100萬、零股的方式，每人分配約14萬元買進上述9檔股票。第一周僅台積電跟汎徳永業賠錢，整體賺1萬4130元，約賺1%；到第二周（6月17日）遭逢股災，台股暴跌了千點，9檔股票剩下八方雲集、金麗科及藥華藥賺錢，在台股大跌的情況，整體仍賺1萬5067元。

值得關注的是，35線上賞屋的Ted推薦的藥華藥在17天內大漲28.6%，讓Joeman驚覺竟然買到大飆股，感嘆「怎麼沒all in 藥華藥」。

Joeman最後強調，聽信朋友的明牌千萬不能重壓，在基本面、技術面都不知道的情況下，建議最好自己做好功課再下手。

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