林柏宏大方分享自己的演出和創作經驗。(照片：台北市電影委員會。服裝：Dunhill).

林柏宏擔任「2022金片子大賽」代言人，首次擔任短片競賽代言人並在廣告中分飾2角，和導演殷振豪在短短30秒大玩創意，廣告在網路上線2週累積超過26萬瀏覽量。林柏宏表示，影片很符合本屆金片子大賽「想像自由，創意遨遊」的精神：「一開始看起來很像特務片，有很歐風的場景，接著從天花板拿出證件，拿出藏在枕頭裡的鈔票，到後來發現原來是一個被關在防疫旅館的人，他的想像讓整部片有戲中戲的感覺。我覺得這個短短的廣告片很有驚喜，是一個很好的創意示範，我自己也很喜歡！」

2022金片子大賽徵件限制片長為15分鐘，林柏宏認為要在有限的篇幅時間中講一個完整的故事，難度比長篇幅更高，需要更精簡、更準確、強而有力。若是自己來創作參賽，他說「我應該會創造一些小小的驚喜，有點像是我們這次廣告的概念，你原本以為是這樣，但到了後來發現其實要講的並不是這個，然後可以再多一點點懸念，讓大家有思考或回味的餘韻。」林柏宏認為，或許要在某一種框框限制當中，才能有最大的自由，因此15分鐘的限制也可能是突破的機會，這次的形象廣告，殷振豪導演提供了很特別的視角，講的是在疫情隔離的人如何去突破框架的故事，憑藉想像可以到達任何地方，創意可以帶領你進到任何故事中。

報名參加任何比賽都需要一些勇氣，從歌唱節目《超級星光大道》出道的林柏宏被問到15年前是如何鼓起勇氣報名參賽，他笑說當時是希望自己的歌聲被更多人聽到的大男孩，憑著這股喜歡唱歌的念頭，沒有考慮太多就報名了，「我是做事執行力很強的人，我覺得喜歡的事情我就會投入百分之兩百」，林柏宏表示，唱歌是他從小的興趣，而演戲卻是超越生命當中遇到的所有興趣，讓他投入生命，用盡所有熱情、體力、專業知識，以各式各樣的可能性去靠近表演，努力成為他心目中好演員的樣子。

金片子大賽鼓勵創作者突破框架發揮創意，林柏宏笑說自己最想突破框架當農夫。疫情期間朋友送他盆栽，讓他開啟了想當農夫的念頭：「我開始種一些花花草草，每天澆一點水、曬曬太陽，看著它們長大。我覺得植物的回饋很療癒，可以感受到它們每天細微的變化，種完以後還可以吃，所以當農夫真的是滿好的一個選擇，而且每天曬太陽補充維生素D會很健康！」與植物相處時，也讓老家在彰化的林柏宏憶起鄉間生活：「每次回彰化我都很喜歡去田裡面玩，然後去摘水果，在田裡面走來走去拍照、散步，覺得很簡單、很幸福。」

日前確診新冠肺炎現已康復的林柏宏也分享自己在家防疫的生活，初期會因為不能出門而有些焦慮，但慢慢習慣後反而可以開始享受當下，好好安排煮飯、打掃、讀書、看劇、看電影等等，林柏宏分享近期的片單是韓劇《我的出走日記》以及經典電影《綠洲》、《薄荷糖》，他也不忘呼籲大家多多支持他參與演出的愛情喜劇新作《媽，別鬧了！》。

邁入第12屆的金片子大賽培育出許多新銳影視人才，許多參賽作品都是導演、演員的第一部作品，林柏宏也大方分享他的「第一次」演出心得，當時他為傅天余導演的 《帶我去遠方》做足功課，花一整年時間上表演課、讀劇本和排戲，正式開拍時，大家一起全心投入創作，「我覺得第一部最困難但也最自由，沒有任何的包袱，不用害怕任何的失誤或挫敗」，不忘鼓勵創作者：「盡可能地天馬行空、跳脫框架、發揮最極致的獨特性，我很期待在金片子大賽裡面看到作品展現出來的創作能量！」

2022金片子大賽形象廣告目前在影委會和金片子大賽FB粉絲專頁、影委會YouTube、台北捷運月台及戶外廣告看板播出中，獎項方面，個人獎包括【最佳導演】、【最佳劇本】、【最佳男演員】、【最佳女演員】、【最佳攝影】、【最佳美術設計】、【最佳音效】、【最佳剪輯】，以及特別獎【最佳動畫獎】、【最佳潛力作品獎】多項獲獎名額，鼓勵各環節的專業人才表現，募集15分鐘內的精彩影像，共同角逐60萬首獎以及總獎金100萬，活動徵件於8月21日截止，更多林柏宏專訪內容以及活動最新消息，敬請鎖定臉書粉絲專頁。