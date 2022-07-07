楊貴媚推薦《漁港的肉子》。（CATCHPLAY＋ 提供）

嚴藝文重溫《重慶森林》。（CATCHPLAY＋ 提供）

鍾欣凌因《我吃了那男孩一整年的早餐》想起求學少女故事。（CATCHPLAY＋ 提供）

影音平台CATCHPLAY＋「7月最大咖」邀請到國際影后楊貴媚與2位金鐘視后鍾欣凌及嚴藝文，一起暢談即將於CATCHPLAY＋獨家上架的實境節目《老少女奇遇記》，同時也分享本月必看電影；鍾欣凌提到《我吃了那男孩一整年的早餐》時，透露劇中情節很像她的少女時期，因為她在求學期間也常幫學長、男同學轉交情書。

在《老少女奇遇記》中，3位資深少女團將深度走訪台灣各具特色的5個地方，觀眾除了能看見她們最自然、最爆笑的真實互動，還能見證她們旅途中大大小小的感動；嚴藝文感性地說：「我們遇見了很多感覺這輩子都會記得的人。」楊貴媚贊同表示，「有醫療界的、斜槓歐巴、抗癌小鬥士、一輩子在畫畫的藝術家等等。」鍾欣凌則透露因為旅程意外發現2位好友出乎意料的一面：「這次我才見識到藝文大笑姑婆的狀況，那個笑聲在山谷間應該可以迴響7天。媚姐則是很有膽識會帶頭往前衝，很多任務她都覺得沒什麼，讓我們不斷挑戰自己！」

在CATCHPLAY＋新片上架的部份，楊貴媚推薦現正上架的日本動畫電影《漁港的肉子》，片中主角媽媽肉子圓滾滾的可愛模樣和大啖美食的幸福表情，讓楊貴媚直呼：「那個肉子，天啊！跟欣凌姐一模一樣，開心吃、開心睡、開心笑、開心玩，然後開心跟大家做朋友！」鍾欣凌也超配合做出大口吃肉的表情，引起現場大笑。而裡頭逼真又讓人垂涎的日本美食還讓楊貴媚看到肚子餓，只好按暫停跑去煮麵配著看，片中的親情也令人感動，讓楊貴媚表示超級推薦母女一起看。

演而優則導的嚴藝文則是重新回味王家衛導演的經典作品《重慶森林》，「現在用不同的視角再看這部影史經典，韻味十足」，她表示1994年上映時就有看過，但那時候只是追求一種文青感，沒有看懂，後來再看才明白為什麼這部片過了28年還是經典。嚴藝文也分享其中她最有共鳴的橋段，「我覺得很厲害的一點是，裡頭描述愛情的面貌，是用一種很獨特的方式，不是說每個人碰到失戀就哭，像梁朝偉的女朋友走了，他就對著毛巾跟玩偶講話，看到都會讓人嘴角微微一笑，心想『哇，這種蠢事我好像也做過』。」充滿少女心的發言讓楊貴媚和鍾欣凌忍不住發出驚呼。《重慶森林》7月20日CATCHPLAY＋獨家上架。

鍾欣凌則推薦將於7月19日上架的青春校園電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，她特別喜歡李沐飾演的吃貨女孩，表示女主角心情不好的時候就靠吃來療癒自己的精神讓她超有共鳴，李沐片中為了幫學長追求好友而收下早餐的情節，更讓鍾欣凌大爆料簡直就是她的少女時代，「我以前乾哥哥超多，很多人餵養我，最後才發現叫我幫忙遞情書。」她也笑說：「那些人現在應該後悔了，因為我沒把情書遞出去，還會跟我朋友說『他不好』。」