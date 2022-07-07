第三十一屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮於6月26日圓滿落幕，永慶房屋首次攜手金犢獎並參與命題，參賽件數即超過千件，永慶本屆以企業精神「誠實」為主題，推出「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎，希望看到青年學子對於誠實議題不同的詮釋。

小誠故事影片畫面。（圖／時報獎執委會提供）

2022年度最佳金犢獎作品「小誠故事」，創作團隊為健行科技大學資訊管理系李後恩、曾鈺辰、馬振銓。評審團表示現在AI世界、科技掛帥，廣告還是以人為本，消費者心理洞察才是王道。這支獲獎影片，以短秒數呈現，而短影片正符合現在消費者、新媒體的需求，內容敍事簡單、易懂，且策略面完全和品牌連結。此外，運用人與人之間信任，正面的能量，把誠實的故事簡單純粹表達，以學生執行的角度而言是很成熟的作品，甚至媲美業界的公益廣告。

左起李後恩、永慶房產集團業務總經理葉凌棋共同合影。（圖／時報獎執委會提供）

永慶房產集團業務總經理葉凌棋在接受專訪時表示，金犢獎是一個橫跨三十年的國際大獎，希望可以藉由這樣的平台，將誠實的普世價值帶給人們更多的啟發，未來也會堅持以「先誠實，再成交」的精神服務大家。本次擔任複審評審的永慶房屋品牌部經理謝博鈞也表示，其實表達誠實不需要很華麗的創意，同學們反而是發現了日常生活中不容易發現的誠實表現。

獲獎同學李後恩在得獎感言中提到很感謝金犢獎、永慶房屋可以推出這項題目，從小在鄉下長大的他，一直記得雜貨店老闆時常不在，若是買東西都是自行找零，這段「誠實商店」的回憶也促成這系列作品的誕生，人一輩子可能只會買一次房，因此很怕受騙，希望透過誠實短片的方式，讓簡單的誠實能有機會付諸實踐。