謝龍介控黃偉哲索賄千萬 秀「匯款單」喊：做賊瞞不過鄉里

謝龍介今(7)上午在台北舉行記者會，找來自稱行賄的兩位人士，爆料台南市長黃偉哲索賄不辦事。整場記者會雖然公布匯款單與時間表，卻讓許多網友一頭霧水，質疑沒有直接證據。

有網友失望表示：「鼻屎般的證據，真有證據在補推」、「以為是長崎核爆 結果是長崎蛋糕」、「沒有直接證據！打不死人的。」、「這個不是上個星期就發過了 有新資料嗎」、「八成是跟邱毅學來的吧 先抹再說」

謝龍介爆料黃偉哲索賄但自己也說不清 ，網民說，本來以為是長崎核爆未料是長崎蛋糕。(翻攝ptt網站)

也有網友認為，整個記者會說明不清楚、講話聽不懂，連氣氛也相當尷尬。「 這什麼….整個畫面看不懂」、「這有沒有先彩排過啊 有點尷尬」、「好尷尬 看了笑死 說好的一刀斃?」、「欸…不是本人收錢 這樣也可以喔」

當記者會快結束時，有一群網友開始回憶起謝龍介過去的烏龍爆料：「之前不是言之鑿鑿說"親眼"看到韓國瑜的追蹤器」、「文旦跟追蹤器還沒水落石出」、「上次造謠200萬噸文旦丟水庫 還來啊」、「無聊 又要抹黑了」。更有網友戲謔地說：「先上車再說 哪次不翻車」，意指每次有人跟上謝龍介的爆料，結局都是烏龍一場大失所望。