民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅的論文涉抄襲，桃園市長鄭文燦7日受訪表示，學術論文的真假不是用口水來決定， 而且2個大學的指導教授已經出面說明，沒有涉及抄襲。

鄭文燦說，這一切回歸學術的討論，不要為了政治攻防的需要，就否定教授、否定學校，否定論文制度，還是要回歸正常理性的選舉辯論，這才是正面競選的方式。

另外，桃園市國民黨團早上召開記者會提及，近期鄭文燦帶著林智堅跑行程，濫用行政優勢及資源，形成一場不公平的競爭，除了違反行政中立，更嚴重影響社觀瞻、破壞市府形象。

對此新聞處長詹賀舜回應，今年新竹都城隍廟參加大溪大禧活動，林智堅是陪同城隍廟代表參與並無爭議。而民進黨議會黨團到新竹市進行市政參訪、參觀新竹動物園，鄭文燦出席各黨團跨縣市活動，也是常態。

詹賀舜說，其他政黨提名的市長候選人也會出席桃園市各類地方活動，桃園市政府都會秉持行政中立原則，處理此一議題。