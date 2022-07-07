國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周三表示，自4月以來，全球經濟前景已「顯著惡化」，有鑑於諸多風險升高，她無法排除明年全球陷入衰退的可能性。

喬治艾娃在接受路透社訪問時表示，該基金將在未來幾周內下修對2022年全球經濟增長3.6%的預測，為今年以來第三次調降預測，目前IMF經濟學家仍在敲定最新的數字。

繼4月下修經濟展望後，國際貨幣基金預計將在7月底發布今明兩年的最新預測。

2021年全球經濟增長達到6.1%。國際貨幣基金4月發布「世界經濟展望報告」（World Economic Outlook）時，將2022年全球國內生產毛額（GDP）成長預測從1月的4.4%下修至3.6%，將2023年GDP增長預測從3.8%下修至3.6%，並警告通膨已經成為許多國家「明確且急迫」的危險。

當時該組織將全球最大經濟體美國今年GDP增長預測從4.0%下修為3.7%，將第二大經濟體中國今年GDP成長預測從4.8%下修為4.4%。此外，IMF預估台灣今年經濟成長率為3.2%，明年為2.9%。

喬治艾娃周三表示，自我們上次在4月發布更新的報告以來，經濟前景已經顯著惡化，因為通膨更加無所不在、利率調升幅度更大、中國經濟成長放緩，以及與俄羅斯入侵烏克蘭相關的制裁升級，「我們正處於驚滔駭浪中」。當被問及她是否能排除全球陷入衰退的可能性時，她表示：「風險已經升高，我們無法排除這個可能性」。

她表示，最近的經濟數據顯示，包括中國和俄羅斯等部分大型經濟體在第二季陷入萎縮，而2023年的風險甚至更高，「2022年將是艱難的一年，但2023年可能更加艱難，經濟在2023年陷入衰退的風險已經升高」。

由於投資人越來越擔心經濟衰退風險，周三美國部分債息曲線連續第二天出現倒掛情形。當長天期債息低於短天期債息時，通常被視為是經濟即將衰退的可靠指標。

聯準會主席鮑爾上個月曾表示，聯準會升息的目的不是為了觸發經濟衰退，而是為了全力抑制物價，即使這可能導致經濟放緩。 喬治艾娃表示，金融環境持續緊縮將使全球經濟前景更為艱難，但控制住飆漲的價格至關重要。她表示，現在的全球前景比兩年前更加錯綜複雜，包括美國在內的能源出口國形勢較好，而能源進口國將陷入掙扎。她並表示，基於恢復物價穩定的緊急與迫切，經濟增長放緩可能是「必須付出的代價」。

此外，她警告財政和貨幣政策背離的風險越來越大，各國應審慎調整這些舉措，避免財政支持措施破壞央行控制通膨的努力。