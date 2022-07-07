響應金管會推動數位發展政策，中國人壽與華南銀行合作試辦遠距投保2.0方案，自4月初起，僅1個月時間即達成試辦要求的目標件數，獲主管機關核准正式開辦，是首家與銀行合作開辦遠距投保業務的壽險業者。

中壽「Smile to Sign 遠距刷臉投保2.0」，讓人臉辨識再進化，操作更加直覺、便利且安全，為民眾提供足以安心、值得信賴的投保方式，讓「投保零接觸、服務零距離、關懷零時差」的服務體驗，豐富保戶生活。

中壽「Smile to Sign 遠距刷臉投保」，是業界首創結合遠距投保與生物辨識的金融服務，不易偽造更安全，保戶進行人臉識別並經人工審核，正確率為 100％，直接登入官方系統網頁即可投保，且智慧型手機或平板皆不限廠牌、系統都適用，讓民眾能夠便利投保且完全放心。

此次獲得主管機關核准與華南銀行合作辦理遠距投保業務，讓更多客戶不論在假期中、工作繁忙，或因疫情考量無法親自到銀行辦理，都能透過金融科技，享受遠距刷臉投保的嶄新體驗，用多元保險場景共創後疫情時代的便利新生活。

藉數萬件的刷臉投保大數據優化，中壽遠距投保2.0在技術及流程上再升級，結合AI人工智慧學習讓人臉辨識更進化，讓刷臉精準度再提升，結合人臉辦識、身分證驗證等技術，正確率100％，不論是髮型外表變化或是有戴眼鏡等配件飾品，都能從客戶的生物特徵精準辨識，縮短了操作流程及時間；此外，若客戶投保時操作中斷，系統將自動記憶歷程，讓投保流程更貼心及便捷。

中壽屢獲國內外專業獎項肯定，包括英國《全球銀行及金融評論》「2022年台灣最佳數位轉型壽險公司、保險業亞洲獎「年度數位創新獎」及《財資雜誌》「最佳生物辨識類數位獎」等多項殊榮，顯見運用科技之成果，中壽將擁抱創新和人才，提供永續的金融解決方案，讓客戶的保險體驗再升級，逐步實現成為最受推薦和信賴的壽險公司的願景。