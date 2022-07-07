民進黨高市議員黃明太去年2月被檢調查出，涉嫌勾結不法集團透過高買低賣、哄抬、摜壓特定股票獲利，被依違反證券交易法送辦。高雄地檢署日前查無不法、處分不起訴，檢察官依職權送再議，高雄高分檢駁回後，黃明太確定不起訴。

調查局前年2月接獲證交所異常交易報告，表示有特定集團意圖以連續高價買入、低價賣出手法，鎖定三洋紡織、邁達康、大立高等股票操弄炒股。調查局報請高雄地檢署指揮偵辦，昨日全台大動員分至北高、桃園、花蓮等地搜查，並陸續約談黃明太及多名涉案人頭到案。檢方複訊後諭令黃明太以50萬元交保，黃明太辦保時還大喊「清者自清」。

對於不起訴處分，黃明太表示，案件調查過程中，檢方雖然只以證人身分傳喚他一次，但從去年2月案件爆發後，他莫名被捲入，拖了接近一年半的偵查時間，選舉時間又步步進逼，讓他備感壓力、身心俱疲，幸虧最終還他清白，否則選戰對手一定會以相關案件作為攻擊他的題材。

黃明太辯稱，1998年時做工程倒閉，積欠債務尚未還清，2001年使用孩子的名義擔任負責人再出來創業，買賣股票都是使用兒子和媳婦的銀行帳號。當時他在李男的推薦下，買入大立高、三洋紡及邁達康3家公司股票，是透過李男推薦才去投資，絕對沒有配合李男炒作，李男等人也否認有炒股行為。

調查局依據相關公司股價分析報告及證人證詞發現，黃明太從2017年2月陸續買進大立高、邁達康、三洋紡織等股票，同年9月底賣出、2017年4月買進邁達康，同年9月底至2018年出陸續賣出，3檔股票都沒有連續高價買入、低價賣出或是相對成交的情形。偵結後處分黃明太、李男不起訴。檢察官依職權送請再議，高雄高分檢駁回，黃明太確定不起訴。