面臨缺工又缺料的慘況下，高雄市都市計畫發展局7日宣布流標6次的岡山社宅終於發包成功，6日已完成廠商評選作業，完成後續議約程序後開始動工，已完成基本設計，預計4年後完工，讓力推1萬戶社會住宅的高雄市離目標又推進一步。

高雄市政府主辦的岡山大鵬九村社會住宅，因全台缺工又缺原物料的關係下，從去年9月起多次流標，今日高雄都發局宣布突破窘境，由宏昇營造公司結合恩典聯合建築師事務所團隊取得優勝資格，完成後續議約程序後將開始動工，預計4年後完工。

位於岡山蛋黃區87期重劃區的岡山社宅，基地面積共1.3公頃，周圍公設、道路都已經開闢完成，鄰近省道台1線、國道1號、捷運紅線南岡山站及台鐵岡山站等交通設施，交通相當方便，位在路竹科學園區、本洲工業區、橋頭科學園區等產業園區中心位置，是未來岡山地區發展的重點位置。

都發局局長吳文彥表示，岡山社宅目前已完成基本設計，規劃興建625戶住宅，總共4棟12層樓至地下2樓的建築主體，提供1至3房型配比約6：3：1，在低樓層空間結合衛生局、社會局、教育局與運動發展局等機關規劃設置日照中心、社區關懷據點、身障服務據點、幼兒園及社區健身中心等附屬社福設施，希望能讓青壯年工作無後顧之憂，也提升社區凝聚力，營造優質的居住環境。

除了岡山社宅順利發包成功外，目前市府還有大寮社宅、前鎮亞灣社宅（第1期）正在辦理招標作業中，歡迎有優良實績的廠商踴躍參與投票，為高雄市社宅推動盡一份心力，營造更多優質的居住環境。