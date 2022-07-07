「最美性學博士」許藍方去年被控和已婚醫師搞不倫，雙方鬧上法院，台北地院昨（6日）判許藍方應賠償正宮50萬元，對此，許藍方則強調，她沒有介入家庭，並對元配提出刑事名譽誹謗告訴。事隔一夜後，許藍方稍早則振作發文，她重拾專業，並預告今晚將開直播解說性學。

許藍方去年被控和已婚醫師搞不倫，遭正宮提告並求償300萬元，台北地院昨判許藍方應賠償50萬元，全案仍可上訴。針對判決，許藍方表示尊重，不過她也發聲明指出，自己沒有介入家庭，強調和已婚醫師無情感關係和肢體接觸，許藍方並對元配提出刑事名譽誹謗告訴。

許藍方除了官司打輸，還已和經紀公司解約，她感性對前公司喊話：「非常感謝前公司對我的付出與提拔」，並呼籲粉絲要改訂閱她個人經營的YouTube頻道，這樣一來，點閱才會算進她的收入，但許藍方也強調：「黃、紅標頻道的收入也有限，所以請有心人不用多想」。

而事隔一夜後，許藍方今（7日）中午則振作發文，她重拾「最美性學博士」的專業，列了2個性愛相關問題，並預告晚上9點要直播性愛解惑室，許藍方發文吸引正反兩面評價，有人鼓勵要振作，期待她的專業解說，不過也有網友留言酸官司慘輸，而今晚將是許藍方一審宣判後的首次露臉，勢必會引發討論。