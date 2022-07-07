彤彤飾演的「小琪」在墓地與家人走散。（采昌、馬棋朵提供）

恐怖片《民雄鬼屋》將知名鬼屋以全新故事型態搬上大銀幕，楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭、宥凱主演，今（7）日公開正式預告，更多驚人畫面曝光，包含女主角楊謹華被污血染額頭、沛小嵐遭掐脖，最令人感到邪門的是，飾演楊謹華女兒的彤彤呈現詭異姿態爬行在地板，她透露：「我有參考《哭聲》裡面小女孩中邪的模樣。」

正式預告也透露《民雄鬼屋》的開端，楊謹華和母親沛小嵐在掃墓過程中失去女兒小琪的蹤跡，2人分別回到民雄大宅內，卻意外走進不同空間，沛小嵐驚見彤彤闖入過往被深鎖的老宅三樓房間，楊謹華則和彤彤的學長劉韋辰回到民國77年，驚見小琪投井的一幕，他們在時空穿梭中意外揭開整個大家族多年來的不堪秘密。楊謹華表示接演前就有特別上網查找許多相關傳說，後來得知電影團隊在撰寫劇本和開拍前親赴嘉義民雄進行田野調查，聽聞眾說紛紜的傳說，但也因實際真相無人知曉，「所以大家更有想像空間，才會更加毛骨悚然吧！」

導演劉邦耀特別提到，「劇本中有許多橋段都是改編當地真實人事物，如電影開頭的算命師『青暝師』是真有其人，他是嘉義當地已故的傳奇人物，劇組也取得同意，在真實的『柳相命館』內拍攝。」監製劉楓棋則透露，其實整個故事有參考一件已過追訴期的懸案，恰巧在編劇過程中，這起案件頻頻受到社群和媒體討論，彷彿是冥冥中暗示要讓更多人看到這件未解之謎。

彤彤曾在《複身犯》飾演楊祐寧女兒，但仍是影壇新星的她在《民雄鬼屋》就要扛下要角壓力，坦言心理負擔不小，從開拍前就為了中邪和許多動作畫面做許多功課，在演技課時先接受老師的訓練，但實際要演出爬行畫面時卻因緊張感而無法好好投入，讓她當下非常心急和氣餒，直擔心：「一整隊的人都因為我得不夠好而沒辦法順利執行。」坦言後來是接受導演的「震撼教育」，終於將自己逼到極限，讓演技徹底爆發，她感謝的說：「真的很謝謝整個劇組的哥哥姊姊耐心的幫助！」該片本月29日上映。