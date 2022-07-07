多位市議員參選人的看板都遭殃。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

警方與市議員參選人均呼籲，民眾應理性看待選舉。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

蕭男坦承犯案，警方訊後依毀損罪移送桃園地檢署偵辦。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

隨九合一選舉接近，桃園市中壢區市議員選戰競爭激烈，已有約21人表態參選，紛紛在街頭掛上看板。今上午員警巡邏時發現，多處競選布條與看板，遭不明人士噴漆，警方立即成立專案小組調查，並在1小時內將42歲蕭姓嫌犯追查到案，訊後依毀損罪移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局指出，今早7時許，巡邏員警發現環中東路與中山東路口附近，有多面競選布條與看板遭人噴漆。布條上的人像眼睛、耳朵、鼻子與嘴巴，全被天藍色噴漆蓋過。經清點，初估有14面布條遭噴漆，其中包括市議員劉安祺、吳嘉和、劉曾玉春與謝美英，以及市議員參選人吳正吉、魏筠、黃崇真和林佳瑋等人。

警方成立專案小組調查，擴大調閱沿線監視器畫面，掌握涉案車輛後以車追人，發現嫌犯在沿路持續對看板噴漆，最後在8時許成功攔獲涉案車輛，並查扣場人車與噴漆罐，將人帶回釐清案情，並聯繫參選人辦公室製作筆錄。蕭嫌坦承，本身並無政治傾向，但對附近廣告物感到不滿，才會下手噴漆。

對於看板遭毀損，謝美英無奈表示，中壢選情激烈，她只有為數不多的布條，沒想到也成為攻擊目標，每逢選舉，各種手段、抹黑、網軍和破壞看板等行為，對台灣社會一點幫助都沒有，呼籲民眾理性、冷靜，還給選舉正常樣貌。

魏筠也說，選舉布條都是參選人辛苦募集的成果，尤其青年參政不容易，盼大家尊重民主價值，別隨意毀損別人的心血，不僅造成宣傳上的困擾，自己也會吃上官司。

桃園市政府警察局長許錫榮得知後特別赴內壢派出所勉勵，並呼籲民眾，選舉愈來愈接近，應理性看待，若做出違法行為，警方將會嚴正偵辦。市議員葉明月也到場頒發破案加菜獎金表揚有功人員，由中壢分局長蕭欽杰代表獲贈。