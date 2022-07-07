後疫情時代來臨國旅復甦，台中港酒店X紙箱王創意園區，攜手打造全新的主題房。（台中港酒店提供）

後疫情時代來臨國旅復甦，鄰近台中三井OUTLET的台中港酒店，斥資上百萬進行硬體設施更新，不僅遊戲室全面改裝外，更引進AI智能語音管家服務增加旅客便利性。台中港酒店指出，這次更為鎖定親子目標客群，首次與紙箱王創意園區攜手合作打造全新主題房，驚豔設計讓人耳目一新。

台中港酒店指出，飯店原有叢林主題房及海洋主題房，深受許多小朋友喜愛，這次將紙箱藝術裝置與親子主題房結合，特推出「童話主題房」及「飛機主題房」，將平面設計變成立體設計就像置身童話世界裡，房間裡還出現台中港酒店新寵兒-「海鷗」，超萌的設計讓客房充滿童趣及歡笑。

台中港酒店為歡慶「親子主題房」全新登場，特推出「童趣享樂」住房專案，即日起至2022／10／31，平日入住親子主題房四人入住平均一人最低不到1700元，加碼贈送紙箱王人氣古早味吊飾及現做經典原味鬆餅乙份 ；最受歡迎的「FUN世界」大船造型球池及健身房與三溫暖也能無限次使用。

館內除室內外遊戲設施外，還邀請親子同樂「藝」起來動手做，絹印手作DIY帆布袋體驗課程，原價$399元現在體驗價只要$299元；親手將台中海線的特色，及台中港酒店最美的外觀與吉祥物-海鷗烙印下來「袋」回家，特別既具紀念性的手作活動是下榻台中港酒店最難忘的回憶。