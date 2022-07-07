國內COVID-19本土疫情趨勢向下，不少染疫康復勞工開始著手準備申請勞保傷病給付。勞動部勞工保險局提醒，勞工如果正在領取失業給付、職業訓練生活津貼或育嬰留職停薪津貼期間，將不可以請領傷病給付。

勞保局解釋，由於失業給付、職業訓練生活津貼或育嬰留職停薪津貼與傷病給付同屬「薪資補償」性質，因此，基於社會保險不重複保障原則，這一類勞工即使因為染疫、影響到收入，也不得請領勞保傷病給付。

若勞工在確診的居家照護期間「居家辦公」，則必須要扣除「有工作事實」的日數。勞保局解釋，傷病給付主要是以因傷病「不能工作4日以上」為給付要件，凡有工作事實，不論工作時間長短，均不得請領，但如果被保險人於居家照護期間「居家辦公」，因為已有工作事實，其「居家辦公」之日數不得請領傷病給付。

舉例來說，勞工於6月3日至9日居家照護期間，並於6月3日、9日「居家辦公」，扣除掉休息日與例假日，只能請領6月6日至8日共3日的傷病給付。

不少勞工也反映，公司不願為在傷病給付申請上蓋上大小章，勞保局表示，這情況也同樣可以申請，勞保被保險人在送件時，只要在申請書上投保單位證明欄註明單位不願意蓋章的原因，勞保局將視個案具體情況審查辦理。

另外，勞保局確診COVID-19勞保普通傷病給付線上申辦作業自7月1日開始上線，這項服務僅開放確診COVID-19申請普通傷病給付，非確診COVID-19或是屬於「職災傷病」給付的確診者，仍請以書面方式申請。