女子因先天性「腎盂輸尿管接合處狹窄」致腎積水，醫生為她摘除無功能的右腎，術後恢復良好。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

女子因先天性「腎盂輸尿管接合處狹窄」致腎積水，醫生為她摘除無功能的右腎，術後恢復良好。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

來自紐西蘭Kate在台生活多年，右腎因先天「腎盂輸尿管接合處狹窄」，腎臟反覆積水導致時常疼痛，成了醫院常客。醫生表示，病人右腎沒有排尿、排毒功能，只剩下左腎正常運作，建議摘除腎臟，患者術後回診狀況恢復良好。

長年為腎水腫所苦的40歲紐西蘭女病人Kate，引發嚴重性感染，選擇至台中慈濟醫院住院治療，泌尿科醫師蔡宗訓安排尿液引流才緩解。蔡宗訓表示，病人是先天性「腎盂輸尿管接合處狹窄」，因腎臟結構異常，容易積水形成「慢性腎水腫」。

蔡宗訓檢查評估發現，病人右腎其實沒有排尿、排毒功能，只剩下左腎正常運作，繼續維持性治療對腎功能沒有幫助，必須須採取積極性治療。病人也表示，疾病從小到大，帶來無比困擾。蔡宗訓與病人溝通後決定摘除無功能的腎臟，一勞永逸。

蔡宗訓說明，「腎盂輸尿管接合處狹窄分為先天性與後天性」，好發在男性，左側比右側多，約有一成發生雙側，部分先天性病人腎盂到輸尿管發育異常造成阻塞，使尿液無法排出造成腎水腫；另一種後天原因可能是泌尿道結石、發炎或腫瘤等問題造成狹窄，也會影響排尿功能。

蔡宗訓指出，一般輕微阻塞不會影響腎臟功能，大都採取觀察或保守治療，但積水到一定程度並且產生併發症，病人身體不舒服或腰部疼痛。醫師會評估腎臟受損程度，除施作輸尿管導管引流，必要時也會用外科手術切除狹窄處併重新接合，如果腎臟沒有功能，最好辦法就是移除它。

Kate出院後一周回診狀況恢復良好，她寫信表達感謝慈濟醫療團隊的照護，雖然只剩一顆腎，但從此生活就不再擔心突發狀況了。