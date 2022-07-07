SOGO天母店將特賣樓層移至4樓，帶動集客力。（吳奕萱攝）

SOGO天母店芳療品牌完整。（吳奕萱攝）

SOGO天母店化妝品業種，今年營業額目標全台第15名。（吳奕萱攝）

台北士林天母地區有SOGO天母店、大葉高島屋、新光三越天母店共3家百貨公司，各有特色與忠實客群，過去加起來每年可破百億元營業額，不過去年受疫情三級警戒、暫停營業清消等影響，2021年業績只剩82億元，其中SOGO天母店占41億元，業績占比一半以上，在天母地區表現最佳。

SOGO天母店店長蕭淑英表示，SOGO天母店從2009年開幕以來，最高年營業額47億元，每年與大葉高島屋、新光三越業績加總，都可連年破百億元，去年首次跌出百億門檻，不過期待今年再恢復水準，SOGO天母店預計2022年可做45億業績，成長10％。

蕭淑英指出，年中慶開打9天以來，業績對比去年三級警戒成長208％、對比2020年成長35％，餐飲部份也回歸了8成，全館共有176家質感品牌，為天母地區獨家，吸引重視品味的在地客群。本次改裝也引進歐日高端高爾夫品牌Golf、複合式童裝ROOKIE獨家3.0形象店等，打造豐富購物環境。

而SOGO天母店化妝品營業額，過去在全台排名第22名 ，今年有機會到第15名，未來目標要到第12名，將引進更符合顧客需求的新品牌；目前全館以女裝、家電、男裝業種為銷售主力，芳療香氛品牌也完整，加上已將特賣活動從頂樓移至4樓，集客力增加。