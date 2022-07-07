女星周海媚出道超過30年，1994年拍攝武俠劇《倚天屠龍記》，深刻詮釋從天真浪漫到心死黑化的周芷若，加上扮相非常漂亮，因此有了「最美周芷若」封號，多年來接拍過許多人氣劇的她，近日接受節目專訪，踢爆以前拍戲有危險動作都要自己上，因為「電視台很摳」，請替身要自費。

周海媚近日作客《名人面對面》，接受專訪回顧過去推出的經典作品，以及拍片甘苦談，忍不住大嘆過去拍戲真的很辛苦，「沒得睡是家常便飯，跳樓也是家常便飯」，主持人好奇詢問難道拍這種危險的戲沒有安排替身嗎？周海媚表示自己都是親自上陣，踢爆「電視台很摳」，請替身要給錢，她只是很幸運，自己上場都沒有因此受傷過。

周海媚更透露，過去拍戲都是從早拍到晚，甚至直接通宵拍到隔天，不但不給時間睡覺，甚至連洗個澡的空檔都沒有，連她都覺得自己臭了，「我像一條鹹魚一樣，我沒法演戲了」。

周海媚吐露，曾經有次她連續拍了4、5天的戲，真的完全沒時間喘口氣，於是她去找了導演，申請回家洗個澡，表示已髒臭到覺得自己已經沒辦法繼續下去，導演才終於點頭，讓她回家梳理一下，周海媚開心回家洗好澡後，心想還有點時間，於是就休息一下，沒想到才睡1小時，電話就打來了，催她回去繼續拍戲。

但周海媚表示，也多虧過去曾經如此的努力，才能在年紀還很輕時就取得成就，還因此得到很多好的機會，只是這樣的工作模式她不想再經歷了，所以現在才會淡出，只想過自己想要的生活。