台南市長黃偉哲行銷台南虱目魚。(曹婷婷攝)

線上購選購指定虱目魚商品，即可參加線上抽獎，有機會抽到「魚頭君」娃娃。(曹婷婷攝)

台南市政府連續3年攜手全聯福利中心推廣「台南虱目魚產地直送活，市長黃偉哲今天表示，攜手全聯把優質台南虱目魚行銷到全台灣，讓全台灣民眾都能品嘗，強調唯有打開通路，把通路變廣，價格才更能維持穩定。

黃偉哲今天中午為推廣台南虱目魚，雙手抓著虱目魚行銷台南虱目魚美味，他說，今年虱目魚價格不錯，把通路打開後，價格更能維持穩定，台南虱目魚不怕貨比貨，只怕不識貨，現在走到全聯就能買到最好吃的台南虱目魚。

全聯副董事長謝健南表示，全聯經營生態養殖品項，虱目魚是其中一項重要商品，嚴選台南生態養殖虱目魚，加上全程冷鏈直送，包裝也不斷升級，以貼體包裝保持商品鮮度，同時強調「一魚全食」不浪費食物，針對不同部位發展出多款商品。

他說，全聯每年虱目魚銷售量不斷提升，從2019年170公噸攀升至2021年790公噸，成長率超過360％，去年銷售金額逾2億元，預計今年可突破2.5億元目標。

農業局指出，7月8日至8月4日主打台南新鮮直送虱目魚系列商品樂享優惠活動， 購買指定虱目魚商品，單筆消費滿198元可現折20元；至PXGo全聯線上購選購指定虱目魚商品，可參加線上抽獎，獎項為《俗女養成記2》拍攝場景「台南仙湖休閒農場」住宿1晚及台南市吉祥物「魚頭君」娃娃。