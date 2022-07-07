台灣運彩xT1聯盟台南台鋼獵鷹今天（7日）再宣佈加盟消息，球團簽下身高197公分的前鋒呂冠霆，就讀台灣藝大時期因拍攝真人版「灌籃高手」，扮演主角櫻木花道受到矚目，畢業後以SBL探花之姿加盟台銀，效力5季後因傷勢困擾選擇退役，休養1年後上季重批九太戰袍，而因被看好能在禁區與他隊外援抗衡獲得獵鷹教練團肯定，期待他加入後增添球隊戰力。

一路從HBL南湖高中、UBA台藝大時期球隊二度掄元的先發主力，呂冠霆在SBL第13季選秀被台灣銀行相中，成為該屆選秀探花，正當準備大顯身手之時，卻飽受傷痛影響，加上左膝的肌腱組織出現斷裂、鈣化狀況，效力台銀5個賽季後，在SBL第17季選擇退役，並轉戰健身業當起健身教練，甚至參加健美比賽，開啟事業第二春。

退役後擔任健身教練，無奈碰上新冠肺炎疫情攪局，健身業首當其衝受到影響，呂冠霆上季重返籃壇加入九太，留下平均每場5分、3.6籃板成績。

呂冠霆具備身高優勢，加上過往在場上展現積極態度，教練團期待他能有所發揮扛起球隊四號位，「上季回來打球就有想往更高層級挑戰，T1是一個目標，在更高強度的賽事，更激起我想打出自己的身價，備戰期間會先從體能加強做起，再來找回身手，最終目標是能夠幫助球隊拿到季後賽門票。」