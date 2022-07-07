警方比對確認地點在藝文中心。（警方提供）

今（7）日下午有網友在臉書社團《爆料公社》貼出一段影像，疑似1對男女在新北市藝文中心樹蔭下進行坐姿「雙人運動」，轄區海山警分局獲悉，立即派員前往察看，但並未發現任何異常。警方表示，影像拍攝距離太遠，故無法從影片中確認兩人行為，後經調閱附近監視器，確認是1對青少年男女嬉鬧，並無猥褻行為。

網友以「正中午運動！多喝水小心中暑」為標題PO出影像，暗指畫面中人物進行性行為，影片中可見遠處樹蔭下1名黑衣長髮女子，疑似跨坐男子腿上，規律上下晃動。影片PO出後，1小時即引來2000多名網友留言，眼尖的網友認出地點是位在板橋區的新北市藝文中心。

海山分局獲悉，立即派員至藝文中心察看，經比對影片中環境，確認是藝文中心無誤，但現場已不見疑似從事「雙人運動」的民眾。經調閱附近監視器，可見1對青少年男女坐在石椅上嬉鬧，衣著整齊，並無猥褻行為。

警方說明，觀看影片中的動態影像，無法明確認定為刑法「猥褻行為」，另按社會秩序維護法第83條第二項「於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者。」因欠缺「不聽勸阻」要件，故難以認定違反社會秩序維護法。