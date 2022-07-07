新北市某科技大學蔡姓助理教授，因教師升等過程被評定為不及格等爭議，竟透過電子郵件傳送公開信箱指責校長「像痞子一樣」「不要臉」，一審台北地方法院判無罪，二審台灣高等法院認定蔡貶抑校長的社會評價，改依公然侮辱罪判處拘役50天，可易科罰金。可上訴。

蔡在2019年12月8日上午10點，將載有「校長在行政訴訟的答辯書卻像痞子一樣辯稱」「校長卻是什麼都要就是臉不要」，顛覆了對校長這個職業的認知等文字之信函，藉由電子郵件傳送給300多位全校教職員觀覽。

台北地院判無罪，但高院認為「痞子」之詞，指「惡人」、「流氓」、「不良心性」，而「不要臉」係不顧面子，不知羞恥。是「像痞子一樣」、「什麼都要就是臉不要」，有用於質疑或貶抑一個人是惡人、流氓及不知羞恥之意。

高院指出，李當時擔任科技大學校長一職，而蔡的學歷為博士，且在同校資訊系擔任助理教授，蔡以「像痞子一樣」、「什麼都要就是臉不要」之電子郵件辱罵校長，帶有貶抑校長社會評價之意，構成公然侮辱罪。

高院考量蔡因升等案等爭議而對校長心生不滿，其將電子郵件傳送到特定多數人得以共見共聞之大學校務信箱，對校長公然侮辱，使其心理感受難堪、不快，足以貶損其聲譽、人格及社會評價，判處拘役50天，可易科罰金。